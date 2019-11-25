ВСУ заявили о семи обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки

Киев, 25 ноября. ВСУ заявили, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook​​​.

Заявляется, что было зафиксировано «семь нарушений режима прекращения огня».

«Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, появление бронетехники украинских силовиков было зафиксировано в районе подконтрольного Киеву села Кряковка.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.