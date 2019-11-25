ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, сообщили в ДНР

Донецк, 25 ноября. ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз», — сказал представитель Донецкой Народной Республики.

Он отметил, что ВСУ вели огонь по территории ДНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Общее висло примененных украинскими силовиками боеприпасов составило 34 единицы.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, появление бронетехники украинских силовиков было зафиксировано в районе подконтрольного Киеву села Кряковка.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.