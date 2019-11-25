Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Амурской области

Благовещенск, 25 ноября. Два автомобиля столкнулись на автодороге Белогорск — Благовещенск в Амурской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Белогорского района.

По имеющимся данным, сообщение о смертельной аварии поступило на пульт дежурного в 11.23 (05.23 по московскому времени). Согласно предварительным данным, столкновение машин Toyota Prado и Toyota Carina произошло на 32-м километре шоссе Белогорск — Благовещенск.

«В результате пострадали двое мужчин из Благовещенска, погибли пять жителей Белогорска», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

На месте происшествия работают экстренные службы. На данный момент выясняются причина и обстоятельства ДТП.

Накануне пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна в Оренбургской области.