Москва, 25 ноября. В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями — это 748 миллиметров ртутного столба, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптики рассказали про атмосферную впадину в России. По словам эксперта, в течение прошлой недели в России наблюдался «климатический зуб». Как объяснила специалист, два дня давление было близко к экстремально высокому. На графиках синоптиков это выглядело как большой зуб или клык. По данным издания «Российская газета», давление резко упадет во второй половине этой недели. К 29 ноября оно приблизится до 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. По словам Паршиной, это уже больше будет напоминать атмосферную впадину.

Ранее ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.