Украина получила серьезный урок после провокации в Керченском проливе, заявили в Совфеде

Симферополь, 25 ноября. Украина получила серьезный урок после провокации с военными кораблями в Керченском проливе, поняв недопустимость нарушения границ России и серьезность дальнейших последствий, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Украина вынесла серьезный урок, что впредь подобные действия в отношении России совершать не стоит. Очень жесткий урок они получили по проходу военных кораблей. Корабли могут проходить, никаких вопросов нет, но нужно строго придерживаться порядка прохождения, действующего уже давно», — сказал Цеков.

Сенатор утверждает, что украинская сторона больше не будет прибегать к подобным провокациям, так как теперь осознает серьезность последствий.

«Киевские власти понимают, что это чревато. Мы тоже опыт приобрели и теперь понимаем, как действует Украина и международное сообщество», — отмечает Цеков.

Напомним, что сегодня исполняется ровно год с инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три катера военно-морских сил Украины нарушили границу с Российской Федерацией, вошли во временно закрытую акваторию территориальных вод РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские корабли совершали опасные маневры и игнорировали обращения представителей российских властей. В итоге корабли вместе с моряками были задержаны. Президент России назвал инцидент провокацией и связал его с желанием тогдашнего президента Украины Петра Порошенко поднять свой рейтинг перед выборами.

В итоге моряки были переданы украинской стороне 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября 2019.