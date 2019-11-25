В Польше призвали НАТО и ЕС отреагировать на разработки России в космической сфере

Варшава, 25 ноября. Специалисты польского аналитического центра заявили, что Россия якобы создает некую «угрозу» в космосе своими разработками. Об этом говорится в бюллетене Института международных отношений (PISM) при правительстве Польши.

«Рост российского потенциала в сфере противоспутниковых систем требует реакции со стороны государств — членов НАТО и стран ЕС», — написали польские аналитики.

Специалисты PISM утверждают, что Москва обеспокоена по поводу «военного присутствия США в космосе» и предлагает ограничить распространение такого типа вооружения, при этом сама создает подобные системы.

«Российское руководство ведет разработку кинетического противоспутникового оружия, которое позиционируется как ответ на аналогичные проекты, реализуемые Китаем, США и Индией», — приводит слова из доклада сотрудников польского института RT.

Польские аналитики пишут, что Россия якобы хочет модернизировать противоспутниковые системы, чтобы ответить на аналогичные шаги Вашингтона. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия выступает против милитаризации космоса. Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что данное явление угрожает международной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве обеспокоены решением НАТО внести космос в сферу своей деятельности. По словам Захаровой, Североатлантический альянс хочет достичь превосходства во всех областях, что приведет к «последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности».