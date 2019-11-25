В Киеве гарантировали потерю новых украинских территорий

Киев, 25 ноября. Раздражение украинских националистов политикой президента Владимира Зеленского может обернуться новым переворотом в стране, при этом Киев может потерять новые территории. Об этом в эфире телеканала Espreso.TV заявил киевский пропагандист Виталий Портников.

«Если начнется большой Майдан — я вам гарантирую, мы потеряем еще часть территорий. Но это зависит не от нас с вами и не от людей, которые выйдут на площадь, а от власти», — назвал он условие потери новых территорий.

По словам Портникова, выходившие на Майдан в 2014 году осознавали угрозу потери территорий Украиной.

«Но это зависит не от тех, кто выйдет на Майдан, потому что этим невозможно управлять. Даже мы, люди, которые говорят: «Ой, мы потеряем территории», мы либо их возглавим, либо присоединимся. У нас не будет выбора, как его у нас не было в 2014 году», — резюмировал он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей и жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».