В Черном море в результате кораблекрушения утонули 14 тысяч овец

Москва, 25 ноября. Судно Queen Hind, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось в Румынии. Отмечается, что судно под Палау вышло из порта Мидия 24 ноября.

Оно направилось в порт Джидда в Саудовской Аравии. По неизвестной причине судно опрокинулось. По данным телеканала «Би-би-си», на борту находилось 14 тысяч овец. Как передает МИР 24, большинство животных были заперты в клетках, поэтому выбраться им не удалось. 32 овцы смогли выплыть, их подобрали спасатели. При этом экипаж из 22 граждан Сирии почти не пострадал.

Как пишет Deita.ru, одному моряку потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения.

Ранее судно Bourbon Rhode с украинским экипажем на борту затонуло в Атлантическом океане, удалось спасти трех человек.

В МИД Украины сообщили, что судно пропало во время шторма в Атлантическом океане. Судно находилось на расстоянии около 1,2 тысячи морских миль от Мартиники. Bourbon Rhode направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов. На борту находились 14 человек, из них десять — украинцы.