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В Крыму предостерегли Украину от нарушений правил прохода Керченского пролива

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В Крыму предостерегли Украину от нарушений правил прохода Керченского пролива

Симферополь. 25 ноября. Украине теперь придется строго соблюдать правила прохода Керченского пролива. Россия не станет злоупотреблять своим правом контроля, но и не допустит разжигания конфликта, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Азовское море и Керченский пролив на основании целого ряда российско-украинских соглашений являются «историческими внутренними водами» России и Украины. Россия предпринимает все меры по предотвращению эскалации конфликта и не злоупотребляет своим правом контроля. Сегодня Керченский пролив — это территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, поэтому Украине стоит строго соблюдать его статус», — заявил Александр Молохов.

Как говорит руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам, свобода судоходства не может быть абсолютной и всегда связана с объективными факторами, которые носят преодолимый характер (погодные условия, рельеф дна, очередь прохода судов и т.д.).

Напомним, что сегодня исполняется ровно год с инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года три катера военно-морских сил Украины нарушили границу с Российской Федерацией, вошли во временно закрытую акваторию территориальных вод РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские корабли совершали опасные маневры и игнорировали обращения представителей российских властей. В итоге корабли вместе с моряками были задержаны. Президент России назвал инцидент провокацией и связал его с желанием тогдашнего президента Украины Петра Порошенко поднять свой рейтинг перед выборами.

В итоге моряки были переданы украинской стороне 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября 2019.

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Источник: РИА Новости
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