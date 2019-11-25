Москва, 25 ноября. Официальный Дамаск должен разобраться с присутствием на своих землях американских наемников из ЧВК Blackwater, уверен военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По его словам, в США заявили о сомнениях по поводу готовности правительства Сирии и армии защищать нефтегазовые месторождения от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Это происходит на фоне оккупации территории САР американскими военными, наемниками из ЧВК Blackwater и подконтрольными США курдскими бандитскими формированиями. Вашингтон якобы крайне озабочен тем, что месторождения могут вернуться в руки боевиков ИГ1.

Как уточнил Хатылев, прежде всего, нужно разобраться с наемниками частной военной компании. Как пишет «ПолитЭксперт», среди бойцов Blackwater часто встречаются уроженцы Латинской Америки. Наемники терроризируют местное население, избивая и забирая последнее.

«Что касается ЧВК Blackwater, то этим должна заниматься сирийская власть. То есть полиция, прокуратура, именно им нужно выяснить, почему на их территории хозяйничают другие люди. Россия и так исполняет договоренности, помогая патрулировать зону рядом с сирийской-турецкой границей», — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии.

«США закончат красть нефть тогда, когда этот конфликт выльется в конкретные меры со стороны Сирии и состоится разговор на уровне государств. Будет также решаться вопрос по поводу ситуации в САР, поскольку страна нуждается в мирном урегулировании. Должна состоятся международная конференция, где обозначат статус Сирии», — сказал он.

О том, что в провинцию Дейр-эз-Зор перебросили несколько тысяч наемников Blackwater, Федеральное агентство новостей сообщило в начале ноября. Члены ЧВК прикрывают широкое военное присутствие американских солдат в Сирии, а также охраняют нефтегазовые месторождения.

В ходе расследования ФАН было установлено, что наемники имеют на вооружении семь вертолетов AH-64 Apache, десятки боевых машин пехоты M2 «Брэдли», 155-мм гаубицы M777. К слову, координаты расположения баз США в Сирии полностью совпадают с расположением месторождений, и это в очередной раз доказывает, зачем они вторглись в эту страну.

По данным Минобороны РФ, ежедневная прибыль США от продажи ворованной сирийской нефти составляет 3,3 млн долларов в день. Зарабатывают на нефтяном воровстве и курдские боевики SDF. Так, к примеру, главарь курдской группировки Мазлум Абди в обмен на сирийскую нефть стал обладателем больших поместий в Калифорнии и Флориде.

Напомним, Турция вела военную операцию «Источник мира» против курдских банд, сотрудничающих с террористами ИГ1, в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Главной целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Бандформирования курдов в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать арабов-суннитов. Там же они начали незаконно качать нефть и контрабандой вывозить в другие страны.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских боевиков на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

После начала антитеррористической кампании Турции курдские боевики стали массово освобождать из заключения членов ИГ. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, речь идет о более чем 700 террористах.

1 Организация запрещена на территории РФ.