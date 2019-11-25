В ДНР назвали «шутом гороховым» признавшегося в шпионаже «народного мэра» Горловки

Донецк, 25 ноября. Депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Бердичевский назвал экс-градоначальника Матюху «шутом гороховым» и обратил внимание на то, что тот пробыл «народным мэром» всего 72 часа.

«Звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — подчеркнул депутат.

Бердичевский также указал на то, что весь вред, который Матюха якобы мог нанести республике, заключался в краже и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки.

«Какая страна — такие и разведчики», — резюмировал Бердичевский.

Как сообщал ранее НСН, Матюха в эфире политической программы на канале «1+1» заявил, что является сотрудником Главного управления разведки военного ведомства Украины. По его словам, находясь на территории Донецкой Народной Республики, якобы занимался «провокациями» против ополченцев, отмечал «Ридус».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.