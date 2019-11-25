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Эксперты назвали профессии с самой жесткой конкуренцией на рынке труда

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Эксперты назвали профессии с самой жесткой конкуренцией на рынке труда

Москва, 25 ноября. Эксперты из Академии труда и социальных отношений рассказали, в каких профессиях самая жесткая конкуренция за рабочие места в России.

Как утверждают специалисты, самая большая конкуренция на российском рынке труда среди творческих профессий. В частности, среди музыкантов и актеров.

Также испытывают сложности с поиском вакансий архитекторы, дизайнеры и работники связей с общественностью.

Высокая конкуренция в сфере юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов.

Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сложности с поиском работы в творческой сфере являются «традиционной ситуацией».

«Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», — комментирует закономерность Александр Сафонов.

Ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков заявлял, что приблизительно 60% российских выпускников работают по специальности.

«Важно не только, сколько мы принимаем, но и сколько потом трудоустраивается по своему направлению, а это практически 60%», — сказал министр науки и высшего образования.

Михаил Котюков утверждает, что необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы дальнейшее трудоустройство российских выпускников было во внимании высших учебных заведений, руководителей регионов, а также у глав муниципалитетов.

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Источник: RT
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