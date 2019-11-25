Бывший «народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Киев, 25 ноября. Занимавший пост мэра Горловки в Донецкой Народной Республике в 2014 году Эдуард Матюха признался, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. С соответствующим заявлением бывший «народный мэр» выступил в эфире одного из телеканалов.

Матюха рассказал, что на протяжении последних пяти лет способствовал разжиганию конфликтов между группами ополченцев и «занимался провокациями» в ДНР. По словам экс-мэра, скандально известный сайт «Миротворец» был создан по его инициативе. Позже в базу ресурса как «пособник боевиков» был включен он сам.

Заявления Матюхи опроверг командир горловского ополчения Игорь Безлер. По его словам «реально» обязанности мэра Горловки исполнял Олег Губанов.

«В Горловке все избранные на площади на митингах «народные мэры» пинком под зад мною были выгнаны с горсовета. На моей памяти таких мэров майданных штуки три было», — приводит слова Безлера портал «Русская весна».

Ополченец добавил, что этого «штирлица» «никто из командиров 2014 года и не вспомнит».

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года. Вскоре он покинул пост в следствии конфликта между ополченцами, который, по словам Матюхи, спровоцировал он сам. Позже экс-мэр работал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Части Луганской и Донецкой областей не согласились признать новое руководство страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Вооруженные силы Украины начали против вновь образованных ДНР и ЛНР военную операцию. По информации ООН, жертвами гражданской войны стали более 13 тысяч человек.