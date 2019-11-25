Ученые назвали главную опасность соевых продуктов

Москва, 25 ноября. Французские ученые провели исследование соевых продуктов, которые многие употребляют в качестве замены пищи животного происхождения. Выяснилось, что продукты из сои могут привести к серьезным последствиям для здоровья, пишет портал Health.News.

Французские исследователи изучили 55 различных соевых продуктов, в том числе десерты, соусы и напитки. Выяснилось, что в сое повышен уровень фитогэстрогенов, которые влияют на гормональный фон человека, а в некоторых случаях приводят к проблемам с фертильностью или даже к развитию раковых заболеваний, пишет «Утро.ру».

Кроме того, опасность кроется в гербицидах, которыми опрыскивают сою. По классификации ВОЗ это вещество относится к «вероятным канцерогенам». Также в сое повышена концентрация фитиновой кислоты, из-за которой организму трудно усваивать цинк, железо, кальций и магний. Помимо этого, в некоторых соевых продуктах содержатся ингибиторы трипсина, ухудшающие переваривание белков. Также эти вещества могут спровоцировать диарею и желудочные кровотечения, сообщает «ФедералПресс».

Как отметили французские ученые, опасность в первую очередь представляют соевые продукты высокой степени промышленной обработки. Традиционные способы ферментации сои уничтожают практически все вредные вещества, поэтому блюда японской кухни, например, мисо, натто и темпе можно употреблять, не опасаясь негативных последствий для организма, передает «Вечерняя Москва».

Отметим, что некоторые производители продуктов питания иногда добавляют в них сою, не указывая эту информацию на упаковке. Например, недавно эксперты Росконтроля проверили несколько брендов куриных рулетов и нашли в одном из образцов соевый белок.