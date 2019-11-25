Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая. События дня. ФАН-ТВ

Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге
В Петербурге на 84-м году жизни скончалась известный филолог, бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая. Причиной, по некоторым сведениям, стало онкологическое заболевание. В России Вербицкая одна из самых видных ученых-лингвистов, автор нескольких сотен научных трудов по культуре речи и, в частности, по фонетике, стилистике, педагогике. Кроме того, Вербицкая работала в Советах по русскому языку при правительстве и президенте страны, а также на других общественных постах. Ее работа отмечена множеством наград, включая ордена Почета и Дружбы. В том числе Людмила Вербицкая — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Дата и место прощания с ней пока не объявлены.
В Совете Федерации оценили жалобы Киева на базу в Крыму
В российском Совете Федерации ответили на жалобы Киева о военной базе в Крыму. Сенатор Франц Клинцевич в своем Facebook крайне удивился последним высказываниям с украинской стороны, а крымскую базу назвал решением геополитических задач, причем в целях безопасности. Напомним, что ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что военный плацдарм на полуострове якобы необходим России, чтобы «кошмарить» Европу и Северную Африку. Клинцевич в свою очередь выразил недоумение, почему украинского генерала не смущают, к примеру, базы США, разбросанные по всему миру.
Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Президентская гонка в США пополняется новыми игроками. Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию: в своих соцсетях он опубликовал ролик с призывом голосовать за него в 2020 году. Своей целью 77-летний политик называет «восстановление Америки» и свержение действующего лидера Дональда Трампа, но до тех пор ему еще предстоит участие в праймериз Демократической партии. Напомним, что новый участник предвыборной гонки с 2002 по 2013 годы был мэром Нью-Йорка, также он известен как основатель крупного информагентства Bloomberg. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
В Конгрессе США заявили о вмешательстве Украины в выборы
Тем временем в американской Палате представителей не утихают разговоры о вмешательстве в выборы. Правда, на сей раз не только о российском, но и украинском. Конгрессмен Ли Зелдин в интервью CNN заявил, что официальные лица Киева помешали президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. В частности, Зелдин указал на бывшего украинского посла в Штатах Валерия Чалого. По версии конгрессмена, Украина занималась дискредитацией Пола Манафорта, возглавлявшего в то время избирательный штаб Трампа. Стоит отметить, что с 2016-го США расследовали дело о якобы вмешательстве России в американские выборы, но доказательств этому так и не нашли.