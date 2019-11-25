Эксперт уверен, что ЧВК Blackwater и курды прикрывают кражу нефти американцами в Сирии

Москва, 25 ноября. Военное ведомство США сделало курдских боевиков и американских наемников своими инструментами, чтобы обогатиться за счет кражи нефти у сирийского правительства. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«В самый ответственный момент есть кто-то, кто переключает на себя внимание, позволяя США делать все, что им захочется. С чем это связано? Законное сирийское правительство неоднократно говорило о том, что оно считает недопустимым кражу национального богатства Сирии», — отметил эксперт.

По его словам, пока наемники ЧВК Blackwater оказывают давление на мирных сирийцев, творят бесчинства, они отвлекают на себя внимание, пишет «Политэксперт».

«В это время США «по-тихому» вводят своих военных, строительную технику и дополнительное оружие в САР», — заключил специалист.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, как Вашингтон активно использует наемников ЧВК Blackwater и террористов для кражи черного золота у сирийских властей.

Напомним, ранее оборонное ведомство РФ обнародовало доказательства нелегальной добычи и вывоза нефти американцами с сирийских территорий, назвав данную неприемлемую деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под видом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), военный контингент Штатов продолжает выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

В министерстве иностранных дел РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой осудить действия Вашингтона, который захватил территорию Сирии и фактически занимается воровством нефти.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать главной причиной вторжения американцев в САР. Он также предположил, что поводом для вторжения американцев мог послужить отказ Дамаска провести через САР и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

1 Организация запрещена на территории РФ.