В Киеве назвали Украину «святой землей протославян»

Киев, 25 ноября. Украинский политик, руководитель партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что Украина — это «святая земля протославян» и призвал сделать из нее «центр паломничества».

«Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! Для этого нужен сдвиг в сознании. Люди должны понять: Украина не окраина Европейского Союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян», — пишет в своей статье Балашов.

Как утверждает Балашов, Украина и Киев должны стать «центром паломничества для славян всего мира».

«Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?» — ставит риторический вопрос украинский политик.

По мнению Балашова, для превращения страны в «центр паломничества», Украина должна всего лишь стать «богатой и прогрессивной». Как считает Балашов, этому поспособствует отмена налогов и формирование «свободного рынка». После этого, по мнению украинского политика, «на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять».

«Возможно, великая историческая миссия Украины, как матери всех славян, — в объединении и обогащении всех славянских племен как наследников общей протокультуры», — рассуждает в своей публикации Геннадий Балашов.

Геннадий Балашов является экс-депутатом Верховной рады и ярым сторонником украинской евроинтеграции. Ранее он выступал за легализацию на Украине проституции, однополых браков и марихуаны. Эксцентричный политик пробовал свои силы на выборах президента Украины в марте 2019 года. Балашову удалось набрать 0,17% голосов.