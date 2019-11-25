Названы наиболее популярные направления отдыха россиян на Новый год

Москва, 25 ноября. Самым популярным внутренним новогодним направлением у россиян стали курорты Краснодарского края, у желающих встретить Новый год за границей спросом пользуются Турция, ОАЭ и Таиланд. Об это заявила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина

Новогодний тур в пределах страны на пять дней в этом году обойдется в 18–25 тыс. рублей. Заграничные путевки (Турция) стоят от 35 тыс. рублей.

В среднем новогодний отдых вырос в цене на 3,5%. Авиабилеты на зарубежные и российские направления подорожали на 1% и 3% соответственно.

Согласно сведениями более 100 туроператоров, самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год стали Красная Поляна и Сочи в Краснодарском крае, Крым и Кавказские минеральные воды.

В десятке наиболее востребованных зарубежных направлений в текущем году названы Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

«В этом списке нет европейских государств. Туры туда подорожали. На Новый год съездить в Европу стоит 80–90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях», — цитирует Сутормину газета «Известия».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе ранее заявила, что по количеству российских туристов, которые уже отдохнули и еще отдохнут в текущем году в Турции, установлен новый рекорд. Ожидается, что по итогам 2019 года можно будет говорить о цифре в 6 млн человек.

Далее с большим отрывом идет Испания — 1,5 млн человек, примерно столько же ожидается у Таиланда, еще 1,2 млн туристов из России будет у Греции, отметила Ломидзе.