Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Москва, 25 ноября. Из вышедшей на Первом канале телепрограммы «Встреча выпускников КВН» были вырезаны некоторые шутки, звучавшие в выступлениях юмористов.

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.

Как комментирует ситуацию участник и директор команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев, они вместе с Сергеем Светлаковым решили пошутить по поводу низкого бала, который поставил их команде Юлий Гусман. В итоге между бессменным жюри КВН и Светлаковым завязался яркий импровизированный диалог.

Исаев не стал раскрывать детали беседы, в надежде что продюсеры КВН все-таки опубликуют вырезанную запись в социальных сетях или на сайте программы. Как говорит Исаев, шутка была вырезана не из-за цензуры, а видимо в связи с ограничением эфирного времени.

Ранее вызвал резонанс отрывок из выступления юмориста Максима Галкина в Новосибирске. В нем артист рассуждал о цензуре на отечественном телевидении, сравнивая ее с «худшими советскими временами», передает «Газета.ру».

А до этого сам Сергей Светлаков заявлял, что программа «Прожекторперисхилтон», выходившая на Первом канале была закрыта из-за цензуры и ограничений шутить на некоторые темы.

Вечер встречи «выпускников» КВН проходил в Екатеринбурге. В игре приняли известные команды, которые становились чемпионами Высшей Лиги КВН. В качестве «отличников» были приглашены команды «Уральские пельмени» с Сергеем Светлаковым (чемпионы 2000 года), «ГородЪ ПятигорскЪ» с Ольгой Картунковой (чемпионы 2013 года) и «Сборная Камызякского края» с Азаматом Мусагалиевым (чемпионы 2015 года).