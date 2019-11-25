Цены на автомобили в России резко вырастут после Нового года

Москва, 25 ноября. Цены на автомобили начнут резко расти после Нового года из-за решения правительства России повысить ставки утилизационного сбора.

С 1 января 2020 года запланировано увеличение ставок в сегменте легковых автомобилей на 110,7%. Для машин с двигателем до одного литра рост составит 46,1%, для авто с двигателем от 3,5 литра — 145%. Утилизационный сбор для самого массового сегмента автомобилей с объемом двигателей от одного до двух литров увеличится на 112,4%.

По мнению экспертов, цены на машины не вырастут одномоментно. Стоимость машин в среднем повысится на 2–4%. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что повышение не выйдет за пределы 1,5–2%.

Дилеры ожидают усиления роста спроса в конце года. В среднем в предновогодний период интерес покупателей к автомобилям возрастает на 5–10%. Но повышение утильсбора может дополнительно подогреть спрос.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что цены на автомобили на российском рынке поднялись и продолжают расти. Стоимость некоторых моделей выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Аналитики автомобильных компаний объяснили это низкой загрузкой производств в стране и тем, что производители закладывают растущие траты в цену, невзирая на снижение продаж.

С июня по ноябрь стоимость Hyundai Solaris выросла на 5 тысяч рублей. Кроме того, зафиксирован рост цены на модель Elantra — на 10 тысяч рублей. Chevrolet Niva подорожала на 9 тысяч рублей, Skoda Rapid — на 12-18 тысяч рублей.

Между тем, по словам председателя «Фаворит Моторс» Владимира Попова, на продаже машины стоимостью 1,5 млн рублей отечественный производитель зарабатывает не более 3% от ее цены.