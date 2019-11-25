Жириновский высказался за смягчение правил самообороны в России

Москва, 25 ноября. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время подаст законопроект, который смягчит правила самообороны.

Речь идет о внесении поправки в 37-ю статью Уголовного кодекса РФ, которую предлагается дополнить пунктом, где будет прописано, что «действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны».

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — комментирует возможную поправку Владимир Жириновский.

По словам председателя партии ЛДПР, в реальной жизни все сводится к тому, что оказать противодействие можно лишь вооруженному человеку, а защита от группы бандитов без оружия уже может привести к сроку. Жириновский ставит в пример американское законодательство, где прописана норма «Мой дом — моя крепость». Если любое лицо незаконно и против воли хозяина проникает в его жилплощадь, он должен осознавать, что его могут убить.

«И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя», — комментирует американскую норму Жириновский.

Он подчеркивает, что многолетняя статистика применения нормы в Америке показывает, что в 98% эпизодов жесткие меры самозащиты были полностью оправданны.

Согласно информации «Известий», «Единая Россия» готова тщательно изучить законопроект, а в «Справедливой России» его могут и поддержать. Противником поправки является только КПРФ, они не желают, чтобы «Россия копировала американские законы».