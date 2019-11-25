Медицинский спецназ РФ прибыл в Сирию для помощи населению

Москва, 25 ноября. Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли для оказания помощи населению на расположенную под Кобани базу российской военной полиции.

Также на базу на севере Сирии вертолетом Ми-8 доставили перевязочные материалы, лекарства и оборудование. Хирург Сергей Пономарев отметил, что в полном составе медицинский отряд прибудет через некоторое время. По его оценкам, медики смогут принимать около 100 человек в день.

«Хронические заболевания запущены, острые тоже, мы готовы работать здесь до упора», — цитирует Пономарева ТАСС.

В пункте врачебной помощи есть препараты и оборудование, в том числе телемедицинский прибор, к которому можно подключить аппарат УЗИ или рентген и в режиме реального времени через спутник собирать консилиумы с врачами из России. Пока в медпункте работают терапевт, травматолог, хирург и переводчик.

Накануне новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в Алеппо. Среди нуждающихся мирных жителей города Кобани были распределены 500 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны.