Москва, 25 ноября. Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что украинцы даже представить не могут масштабы и скорость развития инфраструктуры на Крымском полуострове.

Бывший украинский парламентарий сравнивает положение дел в Крыму со всесоюзной стройкой во времена СССР.

Василий Волга отмечает, что за последние пять лет на полуострове было построено множество электростанций, и теперь Крым не только самообеспечивает себя энергией, но даже экспортирует электричество в континентальную Россию.

«И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», – оценивает перспективы полуострова бывший украинский депутат.

Недавно еще один экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявлял, что Украине никогда не удастся вернуть Крым, передает «Газета.ру». Евгений Балицкий посоветовал киевским властям навсегда забыть про бывшие территории и официально оформить это в рамках украинского законодательства. Экс-парламентарий подметил, что после Майдана и свержения власти в 2014 году, Украина «ходит по Европе без штанов и попрошайничает».

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани сказал, что Крымский полуостров в перспективе может стать новым Лазурным побережьем.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого жители полуострова решили воссоединиться с Российской Федерацией. Украина, США и страны Европейского союза отказываются принимать результаты волеизъявления жителей Крыма, называя это «российской аннексией». Российская Федерация утверждает, что референдум и присоединение Крыма были проведены исходя из всех норм международного права.