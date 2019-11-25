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Названы главные симптомы нехватки витамина D в организме

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Названы главные симптомы нехватки витамина D в организме

Берлин, 25 ноября. Врачи назвали главные симптомы нехватки витамина D в организме, которые часто проявляются зимой.

Нехватка витамина может вызвать боль в костях и конечностях, малоподвижность суставов в утренние часы, сильную потливость головы, избыточный вес, депрессивное состояние и проблемы с кишечником, пишет немецкое издание Focus.

Профессор медицины, физиологии и биофизики из Бостонского университета (США) Майкл Ф. Холика отметил, что для получения витамина D организму необходимо прибывать на солнце не менее 10–15 минут в день.

Специалисты предупреждают, что при дефиците витамина D возрастает риск повышенного давления, диабета второго типа и остеопороза.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что нужно есть мандарины, поскольку они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, а также благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, иммунной системы и сердца. Особенно они полезны в сезон вирусных заболеваний, сообщило RT.

Однако фрукт нужно с осторожностью употреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность, пояснила диетолог. Не стоит есть фрукт на голодный желудок, подчеркнула Соломатина.

В день можно съедать 2-3 мандарина. Многие могут съесть и значительно больше, но зависит это от того, сколько сахара в день человек потребляет, и от его состояния здоровья.

Также следует проявить осторожность тем, кто любит сушить и заваривать корочки от мандаринов. Специалисты отмечают, что многие фрукты, особенно импортные, обрабатываются противогрибковыми средствами, которые могут негативно сказаться на здоровье.

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Источник: Focus
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