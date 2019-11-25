Крым созовет международный общественный трибунал по Керченской провокации

Симферополь, 25 ноября. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что весной будет созван международный общественный трибунал из-за устроенной украинскими военными в Керченском проливе год назад провокации.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», — цитирует Молохова РИА Новости.

Инициатором выступает международная ассоциация «Таврида». Молохов отметил, что заседания трибунала собираются провести в одной из стран Латинской Америки либо Западной Европы. В нем будут «прокурор, судьи, защита», а также приглашенные эксперты.

Трибунал, по мнению Молохова, позволит публично разоблачить провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко. Обсуждение будет проходить в несколько сессий по несколько дней каждая. Первую предлагают провести неподалеку от места провокации в России.

Молохов отметил, что этот трибунал нельзя считать полноценной заменой судебного процесса. Он призван повлиять на общественное мнение западных стран и «особенно стран «третьего мира» в пользу России».

Три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море 25 ноября 2018 года. Их экипажи не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и 24 моряка ВМСУ были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал задержанных моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования продлили на четыре месяца — до 25 августа.

В конце ноября в России возобновили следственные действия по делу, сообщила «Газета.ру». Украинские моряки были переданы украинской стороне в сентябре.