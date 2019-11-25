Внешний вид Агузаровой после пластической операции шокировал поклонников

Москва, 25 ноября. Поклонники творчества Жанны Агузаровой были шокированы внешним видом артистки после множества пластических операций. Совместную фотографию с Агузаровой, которая была сделана на юбилее рок-группы «Цветы» опубликовал у себя в Instagram один из фанатов эпатажной певицы.

Внешний вид исполнительницы шокировал даже тех, кто привык к экстраординарным поступкам бывшей вокалистки группы «Браво». Известная певица так переборщила с пластической хирургией, что многие даже не могли поверить, что в кадре действительно Жанна Агузарова.

«Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо», — @shoppgolik «А я думала это Сукачев...» — @dominidji «Жесть», — @zakharova_natalia_a «Боже, что с ней?»— @sapjanovfoto «Шок-контент», — @igrskripko

Но нашлись немногие, кто оценил новую внешность певицы. Пользователи подчеркивают, что экстравагантность всегда была неотъемлемой частью ее персоны.

«Она - суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая», — @morskaymarinamoscow. «Жанна хороша и гармонична. Образ «городской сумасшедшей» сопровождает ее всю жизнь, ключевое слово – образ», — подчеркивает автор снимка @andreduvan.

Известный пластический хирург Игорь Белый рассказал, что сделала с лицом Жанна Агузарова. По его словам, неестественная пластика стала результатом врачебной ошибки. Белый заметил гиалуроновую кислоту не только в губах, но и на многих участках кожи. Вопросы у пластического хирурга вызывают странное расположение бровей, и лоб в целом. По его мнению, Агузарова слишком увлекалась с хирургическим лифтингом.

Жанна Агузарова известная советская и российская исполнительница, экс-вокалистка группы «Браво», которая потом сосредоточилась на сольной карьере. Агузарова известна благодаря экстравагантному поведению на сцене и эпатажным костюмам.