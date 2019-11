Внешний вид Агузаровой после пластической операции шокировал поклонников

«Ты, только ты!» А точнее ОНА! Жанна Агузарова) такие встречи запоминаются на всю жизнь!❤️ До сих пор в голове напеваю песню «Я люблю рок-н-ролл»???????????? #жаннаагузарова #агузарова #кремль #концерт #группыцветы #цветы50лет #группецветы50 #тытолькоты

A post shared by Андре дю Ван (@andreduvan) on Nov 19, 2019 at 3:57pm PST