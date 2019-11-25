Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Внешний вид Агузаровой после пластической операции шокировал поклонников

280
0 Оставить комментарий

Внешний вид Агузаровой после пластической операции шокировал поклонников

Москва, 25 ноября. Поклонники творчества Жанны Агузаровой были шокированы внешним видом артистки после множества пластических операций. Совместную фотографию с Агузаровой, которая была сделана на юбилее рок-группы «Цветы» опубликовал у себя в Instagram один из фанатов эпатажной певицы.

Внешний вид исполнительницы шокировал даже тех, кто привык к экстраординарным поступкам бывшей вокалистки группы «Браво». Известная певица так переборщила с пластической хирургией, что многие даже не могли поверить, что в кадре действительно Жанна Агузарова.

«Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо», — @shoppgolik

«А я думала это Сукачев...» — @dominidji

«Жесть», — @zakharova_natalia_a

«Боже, что с ней?»— @sapjanovfoto

«Шок-контент», — @igrskripko

Но нашлись немногие, кто оценил новую внешность певицы. Пользователи подчеркивают, что экстравагантность всегда была неотъемлемой частью ее персоны.

«Она - суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая», — @morskaymarinamoscow.

«Жанна хороша и гармонична. Образ «городской сумасшедшей» сопровождает ее всю жизнь, ключевое слово – образ», — подчеркивает автор снимка @andreduvan.

Известный пластический хирург Игорь Белый рассказал, что сделала с лицом Жанна Агузарова. По его словам, неестественная пластика стала результатом врачебной ошибки. Белый заметил гиалуроновую кислоту не только в губах, но и на многих участках кожи. Вопросы у пластического хирурга вызывают странное расположение бровей, и лоб в целом. По его мнению, Агузарова слишком увлекалась с хирургическим лифтингом.

Жанна Агузарова известная советская и российская исполнительница, экс-вокалистка группы «Браво», которая потом сосредоточилась на сольной карьере. Агузарова известна благодаря экстравагантному поведению на сцене и эпатажным костюмам.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров