В России могут ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей

Москва, 25 ноября. Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил создать льготные программы для многодетных семей по посещению театров. Соответствующее письмо уже направлено министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Депутат Госдумы говорит, что сейчас большинство театров попадают под региональные подзаконные акты, которые льготирует их посещение многодетными семьями. Параллельно есть особые программы в театральной сети государственных культурных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, однако нет единой унифицированной системы льгот. Поэтому, как подчеркивает парламентарий, во многих регионах возникают трудности с бронированием льготных билетов в театры из-за отсутствия посадочных мест.

«В целях расширения форм натуральной помощи многодетным семьям, увеличения присутствия подрастающего поколения в объектах культурной среды и «либерализации» оплаты таких посещений, просим Вас рассмотреть следующие инициативы», — говорится в письме посланному Владимиру Мединскому.

Юрков предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на осуществление социальной программы, которую депутат предлагает условно назвать «Семья в театре». Депутат также считает, что можно открыть систему абонементов для многодетных семей на целый театральный сезон и установить квоту на два билета для одной семьи в месяц. По мнению парламентария, такая система должна быть в любом культурном заведении, без регионального фильтра проживания семьи в определенном регионе.

Помимо этого, Юрков предложил выделить ежемесячную министерскую квоту в приблизительном размере 10% от общего числа мест в каждом театре Российской Федерации, который подведомственен Министерству культуры РФ.