Перечислены продукты питания, ускоряющие старение

Москва, 25 ноября. Шведские специалисты перечислили продукты питания, которые ускоряют старение организма и могут вызывать рак. Рекомендации публикует Expressen.

Чтобы сделать свой рацион более здоровым, эксперты советуют уменьшить количество потребляемого красного мяса, в том числе свинины, говядины, оленины, баранины и дичи. Чтобы сократить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также рака слепой и толстой кишки следует съедать не более 500 грамм красного мяса в неделю.

Также специалисты рекомендуют потреблять поменьше мясной бакалеи, в том числе консервов, копченостей и обработанного нитритами мяса, например колбас, включая кровяные, копченого окорока, печеночных паштетов, бекона и салями. Такая продукция нередко содержит слишком много насыщенных жиров и соли, отмечают в издании.

Ранее Австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, которые не следует есть на завтрак, сообщило RT. По словам эксперта, для утренней трапезы не подходят сладкие хрустящие хлопья. Несмотря на то, что этот продукт любят и дети, и взрослые, он вреден, поскольку содержит мало пищевых волокон. Хлопья не могут надолго насытить человека, поэтому от них диетолог советует отказаться.

Эксперт добавила, что для первого и самого важного, по мнению многих врачей, приема пищи не подходит пита. Лепешки могут содержать до 80 граммов углеводов и повышать уровень глюкозы в крови.

На завтрак диетолог посоветовала готовить тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл обратила внимание, что в последнем содержится немало жира, поэтому полезнее будет употреблять его с цельнозерновым хлебом.