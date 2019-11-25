Эксперт назвал абсурдом заявление США о неспособности Сирии самой распоряжаться своей нефтью

Москва, 25 ноября. Эксперт Борис Долгов заявил, что заявление США о неспособности Сирии защищать собственные нефтегазовые ресурсы от террористов это нонсенс и абсурд, передает «ПолитРоссия».

Недавно советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, высказал мнение, что сирийские власти неспособны обеспечить защиту своих месторождений от террористов, поэтому Америке пришлось «взять на себя» охрану ресурсов.

Доктор исторических наук, востоковед Борис Долгов убежден, что США так поступает вовсе не из-за моральных принципов.

«США продолжают вести в отношении САР политику давления и продвижения собственных интересов, которая заключаются в том, чтобы убрать неугодный Вашингтону режим Асада. Сейчас одна из главных задач Белого дома – сохранить контроль над нефтегазовыми месторождениями, которые имеют стратегическое значение для экономического развития сирийского государства», — говорит Долгов.

Для реализации данных целей, Америка эксплуатирует вооруженные формирования курдских боевиков. Помимо курдов, сирийскую нефть остались «охранять» американские военнослужащие, чье присутствие на территории Сирии — нелегитимно, убежден эксперт.

«Это наглое попрание международных законов и территориальной целостности Сирии. США фактически аннексировали нефтегазовые районы страны, и это еще одно подтверждение того политического вектора, который выбрал Белый дом», — делится комментарием доктор исторических наук.

Желая замаскировать свое военное присутствие в САР, Америка тайком перебросила из Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор несколько тысяч наемников известной своими военными преступлениями ЧВК Blackwater.

Штаты присвоили себе статус мирового гегемона, говорит Долгов. Американские власти убеждены, что имеют право вмешиваться во внутренние дела любой страны. Свои корыстные цели Вашингтон пытается маскировать под благородные гуманитарные миссии, как например, «помощь с охраной сирийских месторождений».

«Более 90 процентов территории САР освобождены от террористов усилиями сирийской армии при поддержке России. Так что утверждения о том, что правительство САР не может осуществлять контроль за собственными нефтегазовыми месторождениями, – это нонсенс и абсурд», — заявляет востоковед.

Попытками Америки замаскировать корыстные цели моральными побуждениям Долгов объясняет и заявления властей США, что они якобы не имеют серьезных доходов от продажи сирийской нефти.

«Это опять та же политика – представить ситуацию таким образом, что США не имеют больших экономических выгод от аннексированных районов Сирии, а просто защищают их из гуманных соображений», — подводит итог Долгов.

Тот факт, что американцы обогащаются за счет нелегальной добычи сирийских ресурсов при помощи карманных курдских боевиков, уже давно не является новостью. Недавно Министерство обороны РФ опубликовало сделанные со спутника фотографии, на которых отчетливо видно, как длинные колонны американских нефтевозов перевозят нефть в соседний Ирак для дальнейшего сбыта на «черном рынке».

Подробное описание серых схем США по контрабанде сирийской нефти можно найти в эксклюзивном расследовании ФАН.