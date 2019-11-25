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Экономика

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Москва, 25 ноября. Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…», — сообщил Костин

Глава ВТБ заявил, что в перспективе стабильность российской валюты не вызывает вопросов, несмотря на возможные колебания ее курса. По его словам, в настоящее время российские облигации позволяют иметь достаточную доходность для этого.

Костин также напомнил, что, несмотря на относительно невысокие цены на нефть и санкции рубль немного укрепился. По его словам, инвестиции в рублевые государственные ценные бумаги в последнее время серьезно увеличились.

Он напомнил о сокращении ставки ЦБ, но подчеркнул что в этих условиях Россия «предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям».

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Ранее стало известно, что Депозиты россиян в банках в среднем составляют 200 тысяч рублей. Незначительный рост депозитов в финансовых учреждениях обусловил умеренный рост зарплат и доходов граждан.

За девять месяцев 2019 года показатель вырос на 3,1%, что соответствует 891 миллиардам рублей. Безусловным лидером остается Москва. В среднем в столице на душу населения приходится более 800 тысяч рублей. Специалисты объясняют это высокими доходами горожан относительно других регионов. Если исключить Москву, средний уровень банковских депозитов составляет около 140 тысяч рублей.

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Источник: Первый канал
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