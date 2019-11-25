Глава ВТБ оценил возможность ввода новых антироссийских санкций США

Москва, 25 ноября. Руководитель ВТБ Андрей Костин считает, что американские санкции в ближайшие годы отменены не будут, однако при этом усиления рестрикций не предвидится, если не произойдет глобальных изменений в геополитике или внутренней политике США.

«Санкции, которые сегодня приняты американской стороной, не будут отменены, в ближайшие годы по крайней мере. Но каких-то новых жестких санкций, если не произойдет каких-то серьезных изменений в политике, в геополитике, во внутренних проблемах Соединенных Штатов, мы все-таки не ожидаем», — заявил Костин в эфире Первого канала.

Как считает Андрей Костин, несмотря на то, что в России сейчас нет быстрого экономического роста, российская экономика в целом характеризуется «очень серьезной» стабильностью.

«У нас большой профицит бюджета, у нас снижение инфляции идет, у нас многие другие позитивные факторы макроэкономического роста. На мой взгляд, никаких кризисов, никаких рецессий российскую экономику не ждет, и, конечно, фраза Обамы о том, что российская экономика разорвана в клочья, она тоже не подтверждается, хотя, конечно, санкции оказали и оказывают негативный эффект, тут нечего говорить, в том числе на темпы роста», — говорит глава ВТБ.

ВТБ находится под секторальными санкциями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, ограничивающие банку привлечение финансирования с 2014 года. Основным акционером банка является Российская Федерация, ей в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит более 60% голосующий акций или 45% уставного капитала банка.