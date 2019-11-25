Беглов заявил, что Вербицкая была учителем для всех жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Скончавшаяся накануне президент СПБГУ Людмила Вербицкая сохраняла в себе лучшие черты, присущие жителям города. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов напомнил, что Вербицкая была учителем для многих поколений студентов СПБГУ и всех жителей города, ее любили и уважали россияне.

«Глубоко интеллигентный, образованный, культурный, открытый, принципиальный, строгий и в то же время очень доступный и общительный человек, она сохраняла в себе все лучшие черты, присущие ленинградцам-петербуржцам. Ленинградская интеллигентность, которой мы гордимся, это именно то, что несла в себе Людмила Алексеевна», — цитирует слова губернатора ТАСС.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, сообщила «Газета.ру». Она была президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, Российской академии образования и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что Вербицкая внесла огромный вклад в сохранение русского языка, и назвала президента СПБГУ чрезвычайно ярким и талантливым человеком.

«Возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире», — заявила Голодец.

Чиновница добавила, что Вербицкая была автором и участником многочисленных социальных и культурных проектов.

Время и место похорон Людмилы Вербицкой пока неизвестны.