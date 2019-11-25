Глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС США

Вашингтон, 25 ноября. Руководитель Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия.

Решение об отставке было принято на фоне резонансного дела американского спецназовца Эдварда Галлахера, обвиненного в военных преступлениях в Ираке. Марк Эспер попросил Ричарда Спенсера об отставке, после того как узнал, что министр ВМС тайком предлагал работникам Белого дома не вмешиваться в дело Галлахера, а он в свою очередь гарантировал, что военный преступник покинет ряды ВМС сохранив свое звание. При этом подчеркивается, что позиция Спенсера на самом деле отличается от той, которую он публично высказывал, сообщает «Газета.ру».

«К сожалению, в результате этого я пришел к выводу, что я больше не доверяю секретарю Спенсеру настолько, чтобы он мог продолжать занимать должность», — комментирует свое решение глава минобороны США.

Эспер предложил на должность министра военно-морских сил экс-спецназовца ВМС США и нынешнего посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

Ранее сообщалось, что обвиненный в военных преступлениях спецназовец ВМС США Эдвард Галлахер был признан невиновным в убийстве раненого человека и стрельбе по мирным жителям во время службы в иракском городе Мосул. Галлахер был признан виновным только в эпизоде с позированием для фото рядом с телом пленного террориста.

Американский президент Дональд Трамп 16 ноября подписал распоряжение о возвращении осужденному звания чиф-петти-офицера спецназа ВМС США, после того как была доказана невиновность Галлахера в военных преступлениях.