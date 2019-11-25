Пилот рассказал, почему коллеги скрывают болезни на медосмотре

Москва, 25 ноября. Заслуженный пилот, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал, почему его коллеги не жалуются на здоровье, проходя медкомиссию.

Ранее выполнявший рейс Москва — Анапа самолет Аэрофлота приземлился в Ростове-на-Дону. Причиной стало плохое самочувствие второго пилота. После приземления мужчине оказали помощь медики, но спасти его не удалось, сообщила «Газета.ру». При посадке никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

По мнению Сытника, умерший летчик мог скрывать от медкомиссии проблемы с сердцем, так как не хотел в 50 лет потерять работу и оказаться на «нищенской» пенсии.

«Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть», — отметил заслуженный пилот в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что предполетный досмотр в аэропорту незаконен и такой практики за границей нет. По словам Сытника, «все дается на откуп командиру корабля». Именно ему должен сообщить о плохом самочувствии второй пилот. В этом случае командир берет в полет другого летчика.

Пилот сообщил, что на медосмотре замеряют пульс, давление, осматривают глаза и язык. Поэтому грипп или другую болезнь медики могут сразу заметить. Внутреннюю болезнь, по его словам, скрыть удается не всем, «но это можно сделать».

Сытник высказался против ужесточения правил медкомиссии. По его мнению, пилоты найдут способ ее обойти. Вместо этого он призвал сделать комфортнее условия труда.

«Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию», — подчеркнул пилот.

Он призвал тщательно расследовать инцидент, так как умершего летчика могли заставлять перерабатывать.