Лоза прокомментировал итоги детского «Евровидения»

Москва, 25 ноября. Поэт, певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал участие юных российских исполнителей в прошедшем в Польше международном детском музыкальном конкурсе Евровидение.

Лоза заявил, что не смотрит шоу, так как на нем подвергаются ущемлению все языки, кроме английского. По мнению певца, победа в конкурсе была бы Пирровой.

«Зачем нам победа, которая не дает права говорить на своем языке», — цитирует Лозу «Пятый канал».

По словам музыканта, «слава Богу, что не победили».

Детский музыкальный конкурс Евровидение прошел в Польше в конце ноября. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял на нем 13-е место. Юные исполнители спели песню A time for us. Их выступление было оценено в 72 балла.

Победительницей стала исполнившая композицию Superhero польская певица Виктория Габор, которая набрала 278 баллов, сообщила «Газета.ру». Второе место по итогам голосования занял известный российским зрителям по программе «Голос. Дети» юный исполнитель из Казахстана Ержан Максим. Третье место сумела завоевать испанская певица Мелани Гарсия.

Всего в конкурсе принимали участие представители 19 стран. В прошлом году на детском Евровидении в Минске победу одержала другая юная польская певица — Роксана Венгель. Таким образом, Польша впервые в истории детского Евровидения выиграла конкурс два раза подряд.

Участница от России Полина Богусевич заняла первое место на детском Евровидении в 2017 году. Тогда 14-летняя исполнительница набрала 188 балла.