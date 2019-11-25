Нью-Йорк, 25 ноября. Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что украинские официальные лица вмешивались в выборы президента США в 2016 году. По мнению члена Палаты представителей Конгресса США, украинские политики нанесли ущерб президентской кампании Дональда Трампа. Как он утверждает, к этому был причастен экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Как передает RT, Зелдин сказал, что «Россия вмешивалась в выборы», но по его мнению, замешана не только РФ.

«Также бесспорной правдой является тот факт, что украинцы вмешивались в выборы 2016 года», — утверждает Зелдин.

Конгрессмен заявил, что Украина распространила данные о наличии в списках «черной бухгалтерии» Партии регионов Пола Манафорта, который в 2016 году несколько месяцев возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. Публикация этой информации «содействовало дискредитации Манафорта», говорит Зелдин.

Член Палаты представителей Конгресса США подчеркивает, что украинская сторона имеет отношение к появлению досье «о сборе Россией компромата на Трампа». Сам Трамп называл это досье фальшивкой и примером «политической охоты на ведьм». Зелдин отмечает, что вмешательство в элективный процесс создает угрозу национальной безопасности Америки.

Вмешательство в процесс президентских выборов 2016 года приписывают России американские спецслужбы. Расследование, которым в течении двух лет занимался бывший глава ФБР Роберт Мюллер признало, что факта сговора Дональда Трампа с Российской Федерацией не обнаружено. Сам президент Трамп постоянно отвергал приписываемые ему связи с российской стороной во время избирательной кампании. Россия также многократно подчеркивала, что все обвинения в ее адрес беспочвенны.