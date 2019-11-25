Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

ВМФ России передадут подводную лодку «Петропавловск-Камчатский»

45
0 Оставить комментарий

ВМФ России передадут подводную лодку «Петропавловск-Камчатский»

Санкт-Петербург, 25 ноября. Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» будет передана ВМФ России в понедельник, 25 ноября. Торжественная процедура подъема Военно-морского флага подлодки пройдет на «Адмиралтейских верфях».

Договор о строительстве шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота между министерством обороны России и АО «Адмиралтейские верфи» был заключен осенью 2016 года. Подлодки относятся к третьему поколению. Они развивают скорость до 20 узлов, погружаются на глубину до 300 метров. Водоизмещение  — 3,95 тысячи тонн.

В Североатлантическом альянсе подлодки проекта 636.3 прозвище «черная дыра». Их крайне сложно обнаружить, передает РИА Новости.

Ожидается, что уже в декабре 2019 года на воду будет спущена вторая подлодка проекта 636.3 «Волхов».

Ранее газета «Известия» сообщала, что подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» успешно прошла испытания.

В апреле 2019 года стало известно о спуске на воду подлодки «Белгород». Об этом писала RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров