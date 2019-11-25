Российские специалисты проинспектируют военные объекты в Португалии

Москва, 25 ноября. Российская группа инспекторов будут проводить проверку в Португалии с 25 по 29 ноября. Инспекция будет осуществляться в рамках Венского договора 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«В период с 25 по 29 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Португалии», — сообщает начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По словам Рыжкова, площадь района осмотра составит около шестнадцати тысяч квадратных километров. Инспекция посетит учебные центры и полигоны, получит данные о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

Как сообщает ТАСС, от инспекторов требуется определить масштабы «осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению».

Венский документ 2011 года предполагает широкий обмен информацией о вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.

Страны-участницы ОБСЕ тоже информируют друг друга о конкретных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и инспекции. Договор ориентирован на повышение доверия и безопасности между членами организации.