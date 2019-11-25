Названы размеры депозитов россиян в банках

Москва, 25 ноября. Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей. Умеренный рост зарплат и доходов граждан обусловил незначительный рост депозитов в финансовых учреждениях.

За девять месяцев 2019 года этот показатель вырос на 3,1%, что соответствует 891 миллиардам рублей. Безусловным лидером является Москва. В среднем на душу населения столицы приходится более 800 тысяч рублей. Специалисты объясняют это высокими доходам горожан относительно других регионов. Если исключить Москву, средний уровень банковских депозитов составляет около 140 тысяч рублей.

В лидирующую группу вошли Санкт-Петербург, Камчатский край, Сахалин и Магадан. В Северной столице средний размер банковского депозита составляет 420 тысяч рублей. По темпам прироста Петербург опережает Москву (29,2% против 23,5%). Тем не менее, по мнению экспертов, в ближайшее время лидерство столицы России сохранится, передает РИА Новости.

Ранее в министерстве финансов РФ сделали прогноз роста уровня реальных доходов россиян в период с 2020 по 2020 годы.

«Доходы граждан начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются. В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры больше 1%, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что глава Петербурга Александр Беглов намерен добиться существенного увеличения доходов города.