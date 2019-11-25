Главком Сухопутных войск рассказал о прошедших испытаниях новых роботов для армии РФ

Москва, 25 ноября. Робот для российской армии «Кунгас» успешно прошел государственные испытания, заявил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас» (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», — поделился информацией главком Сухопутных войск.

Генерал армии Салюков отметил, что в 2020 году будут проводиться опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

20 ноября стало известно, что стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер» состоятся в первой половине 2020 года.

«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», —сообщают в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

На данный момент окончена сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ. В рамках второго этапа проекта будут созданы две платформы на колесном шасси.

Ранее RT сообщало, что к 2025 году в Российской Федерации могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, которые будут способны решать боевые задачи.

Согласно информации из источников, задача по формированию робо-группировок обозначена с 2020 года.

«К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть», — приводит цитату из источника RT.

Подчеркивается, что в дальнейшем планируется приступить к интеграции группировок в систему управления Вооруженных сил.