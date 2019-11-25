Стала известна причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Санкт-Петербург, 25 ноября. Скончавшаяся накануне президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Вербицкая умерла в возрасте 83 лет. В последнее время она испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Людмила Алексеевна не смогла прибыть для получения премии за вклад в укрепление российской нации. Президент России Владимир Путин приехал к ученой в гости и лично вручил ей премию.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой выразила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

«Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен», — цитирует RT.

О месте и времени похорон Людмилы Вербицкой будет сообщено дополнительно.