Денис Коротков из «Новой Газеты» оказался пособником террористов ИГ. Главное.

6 главных моментов нового расследования Федерального агентства новостей (ФАН) о том, как российский либеральный журналист работал на пропагандистов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Сегодня ФАН опубликовал первую часть масштабного расследования, посвященного Сирии, ИГ1 и россиянам, которые поддерживают террористов. Мы отобрали для вас шесть самых важных тезисов материала.

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков сотрудничает с ИГ (запрещена в РФ) уже много лет. Тогда среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора террористов нашли его телефон. В сентябре 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение связям Короткова с ИГ. Экс-террорист, 18-летний Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что общался с либералом, когда занимался пропагандой для ИГ.

По словам Малифы, США снабжают ИГ современной техникой связи и оружием. Они также обучают террористов обращаться с «подарками». Американские инструкторы занимаются «повышением квалификации» джихадистов, учат их вербовать новых сторонников.

«Американцы привезли хорошее оборудование, телефоны какие-то и оружие и учили нас. В оружии я не очень разбираюсь, а вот телефоны какие-то особенные были - я таких не видел ни разу в жизни», — рассказал экс-террорист.

Общаясь с пропагандистом ИГ, Коротков не скрывал своего имени, но не назвал свою профессию. Террорист узнал о том, что тот журналист, по характеру вопросов, Коротков интересовался деятельностью российских военных в САР, и прочтенным позже «сенсационным» расследованиям сотрудника «Новой». Бывший боевик назвал журналиста коллегой.

«Выяснилось позже. Когда возле Пальмиры убили одного русского солдата, он начал писать и спрашивать подробности. Я тогда понял, что он журналист из России», — объяснил Малифа.

Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского. Ходорковский оплачивал командировки российских либеральных журналистов на базу ИГ. Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду против Минобороны. Официальный заработок Короткова значительно меньше тех сумм, на которые он жил. Деньги у него появлялись после европейских форумов, организованных Ходорковским.

«Денис постоянно был при деньгах, хотя официально зарабатывал в «Фонтанке», а потом в «Новой Газете» копейки. Съездит в Европу на какой-нибудь форум и ходит потом при деньгах по нескольку месяцев спокойно. Потом все повторяется», — рассказал знакомый Короткова.

Видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера», либеральный журналист уже имел на руках от ИГ или беглого олигарха Ходорковского и через биржи в социальных сетях просто пытался легализовать его. Кстати, на форум «Открытой России» в Берлин Коротков ездил, чтобы согласовать варианты распространения данного видео среди либеральной прессы.

Материал о ликвидации боевика публиковался в нарушение всех внутренних правил «Новой газеты». Его выпустили в нестандартное для издания время, его не поставили на верстку, «Новая» не отправила традиционный запрос в Минобороны и не взяла второго мнения. Впрочем, журналисты, сотрудничающие с террористами, для «Новой газеты» — норма. В 2002 году сотрудник «Новой» Ирек Муртазин сочувствовал захватчикам зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве, называя террористический акт отчаянием. А осенью 2018 года Ольга Боброва опубликовала интервью с террористом «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) Сергеем Трофимовым.

Полный текст первой части расследования читайте на сайте ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.