Юлия Барановская обворожила публику на премии «Золотой граммофон»

Москва, 25 ноября. Известная телеведущая и многодетная мать Юлия Барановская вызвала восхищение своей фигурой на вручении премии «Золотой граммофон».

34-летняя телеведущая в облегающем зеркальном платье вызвала восхищение публики, появившись на вручении национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На церемонии присутствовали такие знаменитости как Полина Гагарина, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Лайма Вайкуле, МакSим и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Но среди всех селебрити особое внимание вызвала Юлия Барановская. Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина позировала перед объективами фотокамер в облегающем зеркальном платье, которое идеально подчеркивало фигуру мамы троих детей.

«Было супер! Спасибо всем… Мы с моим платьем собрали много комплиментов», — благодарит поклонников Юлия Барановская.

Соведущая телевизионного шоу «Модный приговор» отказалась от излишества аксессуаров и украшений. Образ ведущей подчеркивали золотые туфли-лодочки. Свои длинные локоны Юлия спрятала в замысловатую прическу, оставив виться несколько непослушных локонов.

«Идеальная женщина!»;

«Юлия, вам не было равных»;

«отпад, какая роскошь быть рядом с такой красавицей»;

«всегда элегантная и эффектная! Просто королева»;

«всех затмили в этот вечер, восхитительная»;

«божественная», — доносились восхищенные возгласы со стороны фанатов телеведущей.

Юлия Баранова в одиночку воспитывает троих детей от гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным: тринадцатилетнего сына Артема, одиннадцатилетнюю дочку Яну и семилетнего Арсения.