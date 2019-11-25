Голодец оценила вклад скончавшейся Людмилы Вербицкой в сохранение русского языка

Москва, 25 ноября. Скончавшаяся накануне президент СПбГУ и почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая внесла огромный вклад в сохранение русского языка. Такое мнение высказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

По ее словам, Вербицкая была чрезвычайно ярким и талантливым человеком.

«Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен. Возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире», — сказала Голодец.

Чиновник добавила, что Вербицкая была автором и участником многочисленных социальных и культурных проектов. Ранее стало известно о смерти президента СПбГУ и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой.

RT уточняет, что время и место ее похорон пока неизвестно.