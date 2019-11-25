Артистка цирка упала с высоты во время выступления в Белгороде

Белгород, 25 ноября. Артистка упала во время исполнения трюков на высоте нескольких метров в белгородском цирке. Пострадавшую госпитализировали. Согласно имеющимся данным, у нее сломана нога.
По словам очевидцев, в ходе выступления оторвался шнур, прикрепленный к куполу здания.
«Арена была в дыму, поэтому было не видно, что с гимнасткой. Выбежали работники цирка, принесли щит и унесли гимнастку», — описал ситуацию один из зрителе в паблике «Белгород — это интересно» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось о нападении медведя на дрессировщике в карельском цирке. Зверь напал на дрессировщика и накрыл его своим телом. При этом зрители выражали активное беспокойство за собственную безопасность.
«В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей», — цитирует Газета.ru.