Артистка цирка упала с высоты во время выступления в Белгороде

Белгород, 25 ноября. Артистка упала во время исполнения трюков на высоте нескольких метров в белгородском цирке. Пострадавшую госпитализировали. Согласно имеющимся данным, у нее сломана нога.

По словам очевидцев, в ходе выступления оторвался шнур, прикрепленный к куполу здания.

«Арена была в дыму, поэтому было не видно, что с гимнасткой. Выбежали работники цирка, принесли щит и унесли гимнастку», — описал ситуацию один из зрителе в паблике «Белгород — это интересно» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о нападении медведя на дрессировщике в карельском цирке. Зверь напал на дрессировщика и накрыл его своим телом. При этом зрители выражали активное беспокойство за собственную безопасность.