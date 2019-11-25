Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб в результате взрыва в Кабуле

Кабул, 25 ноября. Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб в результате взрыва. Еще двое представителей ООН получили травмы, сообщается на сайте миссии.

Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что утром 24 ноября в Кабуле произошел мощный взрыв. В результате взрыва автомобиля погиб один человек, пятеро получили ранения разной степени тяжести.

«С огромной скорбью семья ООН в Афганистане подтверждает, что один коллега был убит, двое получили ранения, когда автомобиль со знаком ООН был атакован в Кабуле», — написано в сообщении миссии ООН.

В миссии отмечают, что в ближайшее время не будут предоставлять информацию о личности погибшего и пострадавших.

«Миссия ООН в Афганистане призывает афганские власти провести скорейшее расследование атаки и призвать виновных к ответственности», — сообщается на сайте миссии ООН в Афганистане.

Как передает «Газета.ру», несколькими днями ранее, в столице Афганистана убили местного политолога Вахида Моджаха. Преступление произошло рядом с российским посольством в Кабуле, однако, как отмечают в МВД Афганистана, убийство никак не связано с дипломатическим учреждением Российской Федерации. Как сообщается, афганский политолог был застрелен по пути в мечеть двумя неизвестными на мотоцикле. Моджах также был известным поэтом и писателем, работал в министерстве иностранных дел Афганистана во времена правления террористической организации «Талибан»1 (запрещена в России) и был членом партии Гулбуддина Хекматияра (также запрещена в Российской Федерации).

1 Организация запрещена на территории РФ.