Басков сравнил Светлакова с проктологом на «Золотом граммофоне»

Москва, 24 ноября. Певец Николай Басков сравнил юмориста Сергея Светлакова с проктологом на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Кремле.

Публика оживленно восприняла появление на сцене Николая Баскова в космическом костюме. Спустя несколько секунд артисту уже не хватало рук, чтобы удержать все цветы, которые преподнесли ему поклонники. Певец надеялся на содействие ведущих, в роли которых выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков. Но вместо помощи они решили подшучивать над Басковым. Светлаков заявил, что Николай подстроил сцену с изобилием цветов.

Певец не остался в долгу.

«Смотрю на вас и анекдот вспомнил. Встречаются на симпозиуме два врача, знакомятся. Один говорит: «Я гинеколог». Второй: «А я проктолог. Ну значит соседи», — сказа Басков.

Зрители замешкались. Несколько секунд спустя молчание прервал Иван Ургант. Он отметил, что стены Кремля давно не помнят такого юмора.

Ранее сообщалось, что победительницей детского международного песенного конкурса «Евровидение» стала представительница Польши Виктория Габор. Второе место осталось за Казахстаном, «бронзу» завоевала Испания. Об этом писала Газета.ru.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак выступил не слишком удачно и занял 13 место. На генеральной репетиции Ооржак упал в обморок.

Баллы начислялись участникам по тем же правилам, что и на «взрослом» конкурсе «Евровидение». Половина присуждалась по итогам голосования профессионального жюри, половина — согласно зрительскому голосованию. В отличие от главного конкурса, зрители имели права отдать голос представителю своей страны.