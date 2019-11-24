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Ведутся поиски троих рабочих на шахте в Коми, где ранее произошло задымление

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Ведутся поиски троих рабочих на шахте в Коми, где ранее произошло задымление

Ухта, 24 ноября. Спасатели проводят поиски троих рабочих на нефтегазовой шахте «Ярегнефть» в Республике Коми, где ранее произошло задымление.

С не вышедшими на поверхность рабочими сейчас отсутствует связь. Задымление в шахте произошло на глубине двухсот метров.

«Всего на момент задымления в шахте находились 45 человек, 42 из них находятся в безопасности, еще с тремя отсутствует связь», — передает цитату собеседника ТАСС.

По данным пресс-службы МЧС по Республике Коми, на место происшествия направлены два отделения горноспасателей, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В главном управлении развернута работа оперативного штаба.

По словам директора центра медицины катастроф Республики Коми Михаила Сурина, 42 сотрудника, которые были эвакуированы за медицинской помощью не обращались.

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Источник: РИА Новости
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