Москва, 24 ноября. По мнению начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, Крым станет для Российской Федерации «плацдармом для господства» в Средиземном море.

«Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», — приводят слова Хомчака украинские СМИ.

Слова начальника генштаба вооруженных сил Украины прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По мнению российского политика, единственная страна, которая «кошмарит Европу» — это Соединенные Штаты Америки, в то время как Российская Федерация защищает свою безопасность.

«Россия – не Сан-Марино, и в силу географического положения, истории не может не решать геополитические задачи. Странно, что это удивляет начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, должность которого предполагает понимание таких простых вещей. Причем он одновременно не задается вопросом, что забыли военные США в Европе. Вот кто реально «кошмарит» — и не только Европу, но весь мир, а наша страна лишь обеспечивает свою безопасность. Видимо, стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория, и мы в отличие от американцев находимся у себя дома», — прокомментировал слова главы генштаба ВСУ Франц Клинцевич.

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в марте 2014 года, после проведения референдума. Согласно результатам народного волеизъявления, абсолютное большинство жителей полуострова поддержали вариант воссоединения с Россией. Украина, США и страны Евросоюза отказались принимать результаты референдума, трактуя это событие как «российская аннексия Крыма». Однако Москва все обвинения отвергает. По мнению Российской Федерации, референдум был проведен с учетом всех требований международного права.