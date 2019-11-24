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Finnair отменила все рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки почтальонов

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Finnair отменила все рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки почтальонов

Хельсинки, 24 ноября. Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию, запланированные на 25 ноября, из-за забастовки почтальонов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В знак поддержки бастующих почтальонов Finnair отменила в общей сложности 250 рейсов, которые должны были быть выполнены в понедельник, из 377. Полеты в Петербург и Москву 25 ноября также не состоятся.

«Отменены рейсы в понедельник из Хельсинки в Москву и обратно: AY711/AY712, AY715/AY716, AY713/AY714, а также только из Хельсинки в Москву AY719, отменены рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно AY701/AY702, AY707/AY708, AY705/AY706, а также только из Хельсинки в Санкт-Петербург AY703», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о смерти второго пилота после экстренной посадки в Ростове-на-Дону. Газета.ru уточняет, что посадка воздушного судна прошла благополучна.

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